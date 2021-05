Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Streit auf Festplatz - Polizei nimmt drei Männer fest

Recklinghausen (ots)

Am späten Sonntagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, wurde die Polizei zum Festplatz an der Horster Straße/Bergmannstraße gerufen. Dort hatten sich mehrere Personen versammelt, die sich lautstark stritten und offensichtlich auch bedrohten. Die Polizei konnte die Situation schließlich beruhigen - drei Männer aus Gladbeck (26, 38 und 47 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen und mussten mit zur Wache. Außerdem wurden mehrere Messer, eine PTB-Schusswaffe und augenscheinlich Drogen sichergestellt. Einer der Männer wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen - auch zu den Hintergründen des Streits - dauern an.

