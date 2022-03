Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Dieselkraftstoff aus Heizcontainer gestohlen.

Homberg (ots)

Melsungen

Diebstahl von Dieselkraftstoff Tatzeit: 4.03.2022, 10:30 Uhr bis Freitag, 11.03.2022, 10:00 Uhr Vermutlich mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff stahlen unbekannte Täter in den letzten Tagen aus dem Tank eines Heizcontainers in der Melsunger Straße. Die Täter begaben sich zu dem Container auf dem Gelände des Finanzamtes und entfernten das Sicherheitsschloss zum Tank. Anschließend zapfen sie eine unbekannte Menge an Dieselkraftstoff aus dem Tank. Die Höhe des Sachschadens und der Wert der Beute stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

