Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Gensungen: Vier geparkte Pkws zerkratzt - 4.000,- Euro Gesamtschaden

Homberg (ots)

Felsberg-Gensungen

Sachbeschädigungen an geparkten Pkws Tatzeit: 09.03.2022, 13:30 Uhr bis 10.03.2022, 12:30 Uhr In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag zerkratzten unbekannte Täter vier geparkte Pkws auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Beuernschen Straße. Die Täter verursachten 4.000,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu den geparkten Fahrzeugen und zerkratzten dort jeweils verschiedene Teile der Pkws. An einem grauen VW Golf wurde die Stoßstange vorn links und das hintere linke Seitenteil zerkratzt. An einem grauen Mazda zerkratzten die Täter die Fahrertür und den hinteren linken Kotflügel. Der hintere linke Kotflügel und die hintere linke Tür wurden an einem silbernen BMW zerkratzt. An einem grauen Hyundai zerkratzten die Täter die hintere linke Tür. An den beschädigten Pkws entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

