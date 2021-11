Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vandalismus an Grillhütte

Rheinbrohl (ots)

Am vergangenen Wochenende durchtrennten bislang unbekannte Täter einen Metallzaun und gelangten so auf das Gelände einer Grillhütte am Rheinufer in der Hilgersstraße in Rheinbrohl. Hier beschädigten sie eine Holzwand und entfachten ein Feuer. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

