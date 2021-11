Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit weiterem schwerverletztem Fußgänger

Kirchen (ots)

Am 17.11.2021 ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fußgängers. Vor dem Unfall im Stadtgebiet Betzdorf, befuhr gegen 17:20 Uhr eine 82-jährige Pkw-Fahrerin die Hauptstraße in Kirchen in Richtung Lindenstraße. Im Bereich der lichtzeichengeregelten Fußgängerfurt, erfasst die Seniorin einen 56-jährigen Mann, der die Straße dort überquerte. Nach seinen Angaben, war die Lichtzeichenanlage nicht betriebsbereit. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall schwerverletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

