POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Der Fahrer eines Motorrades und sein Sozius waren am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr auf der Straße am Götzenberg in Richtung Heidelberg-Emmertsgrund unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Motorradfahrer, vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sowohl der Fahrer als auch sein Sozius kamen zu Fall. Beide Personen sind verletzt. Derzeit befinden sich Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Die Unfallaufnahme läuft. Es kommt bereits zu Verkehrsbehinderungen.

