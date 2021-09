Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Wohnungseinbruch/Einfamilienhaus/Zeugen gesucht

Ladenburg (ots)

Am Samstag brach ein bislang unbekannter Täter in den Abendstunden in ein Einfamilienhaus im Kandelbachweg ein. Als die Bewohner des Hauses gegen 21 Uhr ihr Anwesen betraten, befand sich der Täter noch im Objekt. Durch diese aufgeschreckt, gelang dem augenscheinlich männlichen Einbrecher über eine Kellertüre die Flucht durch den Garten. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel. 06221/174-4444 in Verbindung zu setzen.

