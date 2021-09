Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis/ Kleinstunfall

Laudenbach (ots)

Die ersten Fahrstunden mit dem Motorrad endeten am Samstagmorgen gegen 09.30 h für eine Fahranfängerin mit einem Sturz. Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrschülerin auf der B3 Richtung Heppenheim nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schlingern und fiel in Folge auf die rechte Körperhälfte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

