Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Rengshausen: Einbrecher stehlen Glas mit Münzgeld

Homberg (ots)

Knüllwald-Rengshausen

Einbruch in Firmengebäude Tatzeit: 11.03.2022, 19:00 Uhr bis 12.03.2022, 09:00 Uhr Ein Glas mit Münzgeld erbeuteten unbekannte Einbrecher bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Ersröder Straße. Die Täter begaben sich zu dem Firmengebäude und schlugen ein Fenster ein. Durch das geöffnete Fenster stiegen sie in die Räumlichkeiten ein. Hier stahlen sie ein Glas mit Münzgeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 150,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

