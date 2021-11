Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Weinsberg: Einbruch in Shisha-Bar

In eine Shisha-Bar in Weinsberg wurde am Donnerstag eingebrochen und Geld aus einem Spielautomat entwendet. Unbekannte verschafften sich zwischen 1 Uhr und 16 Uhr Zutritt zu der Bar in der Hauptstraße. Dort brachen sie einen Spielautomaten auf und entwendeten daraus mehrere tausend Euro Bargeld. Die Polizei Weinsberg sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Neckarsulm: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Ein in Neckarsulm abgestelltes Fahrrad wurde am Donnerstag durch Unbekannte gestohlen. Das Zweirad stand am Donnerstag zwischen 18.45 Uhr und 20.15 Uhr am Fahrradabstellplatz an der Pichterichhalle. Dort wurde das Kettenschloss durchtrennt und das hochwertige Fahrrad im Wert von rund 1.800 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

