POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch (23.02.2022) in eine Gaststätte an der Straße Am Schwanenplatz eingebrochen. Die Täter drückten von Dienstag, 22.15 Uhr auf Mittwoch, 05.30 Uhr eine verschlossene Schiebetür auf und stahlen aus dem Kassenbereich unter anderem einen iPod sowie Flaschen mit alkoholischen Getränken im Gesamtwert von über 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

