Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Unfall mit sieben Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Sieben Fahrzeuge waren am Samstag kurz vor 10.00 Uhr an zwei Unfällen zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West in Fahrtrichtung Stuttgart beteiligt. Die Fahrzeuge befuhren hintereinander die linke Spur der Autobahn, als sich vermutlich aufgrund hohen Verkehrsaufkommens der Verkehr plötzlich staute. Ein Mitsubishi-Lenker fuhr in der Folge vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen zum Stehend gekommenen Ford Focus auf und schob diesen wiederum auf einen Ford S-Max. Hinter diesem Unfall hielten in der Folge ein Mitsubishi, ein Audi A4, ein BMW und ein VW an. Mutmaßlich bemerkte ein Audi A5-Fahrer dies zu spät, prallte in das Heck des VW und schob diesen auf den BMW und den Audi sowie den Mitsubishi. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Bis auf den Ford S-Max und den Audi A4 mussten alle PKW abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschade von rund 77.000 Euro. Bis gegen 12.00 Uhr mussten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt bleiben, so dass ein Rückstau von rund sechs Kilometern entstand.

