POL-LB: Böblingen: nach Auffahrunfall Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Mercedes gesetzt hatte, war ein 48 Jahre alter Mann am Sonntag gegen 17.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Herrenberger und der Calwer Straße in Böblingen in einen Unfall verwickelt. Der 48-Jährige fuhr vermutlich nahezu ungebremst einer 30 Jahre alten Audi-Lenkerin auf, die an der Kreuzung an einer roten Ampel stand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 12.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Mercedes-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass sich der 48-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde darüber hinaus beschlagnahmt.

