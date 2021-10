Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die innerhalb der vergangenen Woche etwas Verdächtiges in der Hindenburgstraße in Herrenberg festgestellt haben. Bislang unbekannte Täter verschafften sich mutmaßlich über einen Kellereingang Zutritt in das Innere eines Wohnhauses und durchwühlten das Haus. Ob sie etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden konnte auch noch nicht beziffert werden.

