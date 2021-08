Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Betrunken mit E - Scooter unterwegs

Landau (ots)

Ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR erhält ein 64 - jähriger E - Scooterfahrer aus Landau, welcher am Sonntagabend gegen 17 Uhr im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch feststellen, beim darauffolgenden Atemalkoholtest erzielte er ein Ergebnis von 0,94 Promille. Die Fahrt war an dieser Stelle zu Ende, da die 0,5 - Promillegrenze deutlich überschritten wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell