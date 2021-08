Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unerlaubte Veränderungen an KFZ in zwei Fällen

Speyer (ots)

Am 30.08.2021 um 11:05 Uhr wurde ein PKW der Marke Peugeot mit seinem 50-jährigen, aus der Verbandsgemeinde Rheinauen stammenden, Fahrer im Speyerer Welfenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden unzulässige Veränderungen in Form eines Heckspoilers, folienüberklebter Scheinwerfer und Fahrzeugscheiben, Sportpedalauflagen, herausragender Auspuffanlage sowie eines offenen Sportluftfilters festgestellt. Eine gesetzlich vorgeschriebene Abnahme durch einen Sachverständigen war zuvor nicht durchgeführt worden. Durch die Änderungen ist die Betriebserlaubnis des PKW erloschen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wird eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt.

Am 30.08.2021 um 20:30 Uhr wurde ein 17-Jähriger am Sandhügel in Speyer-Nord auf einem Mofa ohne Schutzhelm durch eine Polizeistreife festgestellt und versuchte, sich durch Wegfahren einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Allerdings konnte die Polizeistreife zu ihm aufschließen und ihn im Gärtel einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei fiel auf, dass das Mofa durch diverse Umbauten nun eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 50 - 60 km/h erreicht. Daher wurde dem geständigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Die Betriebserlaubnis ist erloschen. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

