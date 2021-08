Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegüberwachung am ersten Schultag

Speyer (ots)

Am 30.08.2021 führte die Polizeiinspektion Speyer vor Schulbeginn Verkehrskontrollen an der Siedlungsschule und an der Zeppelinschule durch. Dabei wurden zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet, drei Mängelberichte ausgestellt und verkehrserzieherische Gespräche geführt.

