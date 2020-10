POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2020, ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Hauptstraße in Butjadingen - Stollhamm.

Demnach befuhr ein 48-Jähriger aus Rheinland-Pfalz mit seinem Opel die Hauptstraße (L 860) aus Richtung Nordenham kommend in Richtung Burhave. Kurz vor Stollhamm geriet er mit seinem PKW auf die rechtsseitige Berme und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Anschließend schleuderte sein Fahrzeug über die Fahrbahn hinweg in den linken Seitenraum.

Die drei Insassen des Fahrzeugs im Alter von 6, 48 und 54 Jahren blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht beteiligt.

Der PKW war nach diesem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

