Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Sattelzug beschädigt Bushaltestelle

Römerberg (ots)

Am 30.08.2021 um 08:10 Uhr befuhr ein 49-jähriger Sattelzugfahrer die Haydnstraße in Römerberg-Mechtersheim in Richtung Rheinfeldstraße, in welche er links abbiegen wollte. Beim Abbiegen in zu engem Bogen beschädigte er das gläserne Bushäuschen und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Unfallverursacher durch die Polizei auf einem nahegelegenen Firmengelände festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro wurde entnommen, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, am Bushäuschen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 900 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell