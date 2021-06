Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Seitenscheibe eines geparkten Autos beschädigt (18.06.2021)

Schönwald (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein auf der "Straße zum Kurzentrum" geparktes Auto beschädigt. Die Unbekannten beschädigten die Seitenscheibe der Fahrertüre eines abgestellten BMW mit Wiesbadener (WI-) Kennzeichen und verursachten einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Triberg, Telefon 07722 916071-0, zu wenden.

