Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag (23.02.2022) in der Rotenwaldstraße, an der Kreuzung zur Reinsburgstraße ereignet hat. Ein 47 Jahre alter Sprinter-Fahrer war gegen 06.40 Uhr auf der Rotenwaldstraße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs, während ein 71 Jahre alter Fahrer eines silbernen Subaru Legacy in der Reinsburgstraße fuhr und zu diesem Zeitpunkt nach links in die Rotenwaldstraße abbog. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der 71-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Ampelschaltung, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell