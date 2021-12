Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall auf der B 104 bei Strasburg mit einer Schwerverletzten und 100.000 Euro Schaden

Strasburg (ots)

Heute Vormittag (02.12.2021, 09:30 Uhr) kam es auf der B 104 zwischen Woldegk und Strasburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam die 40-jährige polnische Fahrerin (wohnhaft in der Region) eines Mercedes-Benz zwischen den Orten Carlslust und Glantzhof in einer Linkskurve aufgrund der Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen, zwei Leitpfosten und einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt (u. a. Verletzungen am Oberkörper) und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Der PKW wurde durch den Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, weshalb er abgeschleppt werden musste. Bei dem Mercedes-Benz handelte es sich um ein hochwertiges Fahrzeug, weshalb der entstandene Sachschaden auf ca. 100.000 Euro geschätzt wird.

