POL-ANK: Alkoholisierte Frau verursacht Auffahrunfall in Wolgast - Kleinkind im Auto

Wolgast (ots)

Am Montag, den 29. November 2021, gegen 10:00 Uhr, kam es in der Oberwallstraße (B111) in Wolgast zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW bei dem ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstanden ist.

Nach ersten Erkenntnissen war die 36-jährige Unfallverursacherin mit ihrem PKW Opel auf der B111 in Richtung Insel Usedom unterwegs. An der Ampel im Kreuzungsbereich Oberwallstraße/Am Kai fuhr die Fahrzeugführerin auf einen vor ihr an der Ampel wartenden PKW KIA auf, an dessen Steuer ein 45-jähriger Fahrer saß. Dieser informierte nach dem Unfall auch umgehend die Polizei, weil er bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch wahrgenommen hatte. Beim Eintreffen der Polizei bestätigte sich dieser Verdacht - die 36-jährige Fahrerin des PKW Opel hatte einen Atemalkoholwert von 2,11 Promille. Zudem hatte die Fahrzeugführerin ihr 2-jähriges Kind auf dem Beifahrersitz, welches beim Unfall glücklicherweise nicht verletzt wurde.

Die 36-Jährige Unfallfahrerin wurde zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht und ein Ermittlungsverfahren auf Grund der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein der 36-Jährigen beschlagnahmt.

Alle Beteiligten hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.

