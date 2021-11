Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Mannheim-Neckarau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 18:10 Uhr in der Casterfeldstraße. Ein 21-Jähriger Audi-Fahrer war auf der linken Fahrspur der Casterfeldstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs, als eine 26-Jährige vor ihm fahrende Peugeot-Fahrerin stark abbremsen musste und dem ihr vorausfahrenden PKW auffuhr, woraufhin der junge Mann auf den Peugeot auffuhr. Die Fahrerin des Peugeot wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Am Audi entstand Totalschaden, am Peugeot beträgt der Sachschaden rund 5.000 EUR.

