Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: In Studio eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 09:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Yoga-Studio in den G-Quadraten ein und entwendeten dort Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Bereits Anfang November kam es zu einem Einbruch in das Studio. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen und wie der oder die Täter in das Studio gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Zeugen, die verdächtige Personen im genannten Zeitraum beobachtet haben, können sich unter der Rufnummer 0621 1258-0 melden.

