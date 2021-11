Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Lingenfeld - Durchfahrtsverbote überwacht

Germersheim/Lingenfeld (ots)

Gestern führte die Polizei in Germersheim und Lingenfeld mehrere Kontrollen durch. Zunächst wurde an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim der Schulweg überwacht. Hier kam es lediglich einem Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot. Danach wurde das Durchfahrtsverbot "Am Hirschgraben" zwischen Lingenfeld und Westheim ins Visier genommen. Hier mussten insgesamt drei Autofahrer verwarnt werden.

