POL-PDLD: Während des Einkaufs beklaut

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am 10.11.2021, zwischen 10:15 und 10:45 Uhr, wurde einer 76-jährigen Frau aus dem Raum Bad Bergzabern, während des Einkaufs in einem Bekleidungsgeschäft Im Weidfeld 8, der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl wird insbesondere um Hinweise zur Identität eines 10-12 Jahre altes Mädchens gebeten. Das Mädchen soll 120-130 cm groß und schlank sein, über die Schultern gehende dunkle leicht gewellte Haare und eine dunkelrote Jacke getragen haben. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

