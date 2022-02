Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich an der Ampel onaniert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (22.02.2022) einen 67-jährigen mutmaßlichen Exhibitionisten an der Haldenrainstraße vorläufig festgenommen. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann gegen 08.00 Uhr, nahe der Stadtbahnhaltestelle Tapachstraße, neben einer Ampel stand und mit heruntergelassener Hose onanierte. Die alarmierten Beamten trafen den Mann noch vor Ort an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

