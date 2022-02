Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahn mit Pkw kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von zirka 80.000 Euro sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen einer Stadtbahn und einem Pkw auf der Kreuzung Schickhardtstraße/Böblinger Straße/Schreiberstraße am Dienstagabend (22.02.2022). Ein 41-jähriger Stadtbahnfahrer der Linie U9, der in der Böblinger Straße stadtauswärts fuhr, kollidierte gegen 20.00 Uhr im Kreuzungsbereich mit einem Pkw Skoda Superb einer 38-jährigen Frau, die von rechts aus der Schickhardtstraße kam. Dabei zog sich die Autofahrerin schwere Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Stadtbahnfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Schaden am Pkw und der Stadtbahn beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Zeugen des Unfalls, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung des Pkw oder der Signalschaltung der Stadtbahn machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

