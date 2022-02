Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dachstuhl von Wohnheim ausgebrannt

Stuttgart-West (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Dienstag (22.02.2022) ein Brand in einem Wohnheim an der Silberburgstraße ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 01.00 Uhr den Brand im Dachstuhl des mehrstöckigen Gebäudes und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Insgesamt brachte die Feuerwehr 30 Personen unverletzt aus dem Gebäude. Eine der Personen kam wegen einer Vorerkrankung in ein Krankenhaus. Durch das Feuer brannte der komplette Dachstuhl aus. Das vierte Obergeschoss ist durch die Löscharbeiten vorerst nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell