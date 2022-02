Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kompletträder aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag (20.02.2022) und Montag (21.02.2022) einen Satz Kompletträder aus einem Keller an der Heinrich-Baumann-Straße gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Anschließend hebelten sie in den Kellerräumen einen Holzverschlag auf und erbeuteten daraus vier Kompletträder im Wert von rund tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

