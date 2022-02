Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Werkzeuge von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag (19. bis 21.02.2022) mehrere Werkzeuge aus einem Rohbau am Gänswaldweg gestohlen. Die Täter gelangten in der Zeit von 13.00 Uhr bis 07.15 Uhr über ein Baugerüst am Gebäude ins erste Obergeschoss und stahlen verschiedene Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell