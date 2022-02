Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 16-Jährige versucht zu berauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (21.02.2022) in der Vogelsangstraße an der Ecke Scheffelstraße versucht, die Handtasche einer 16-Jährigen zu rauben. Die Jugendliche war gegen 17.15 Uhr in der Vogelsangstraße in Richtung Rückerstraße unterwegs, als der Unbekannte auf Höhe der Scheffelstraße an sie herantrat und versuchte die Handtasche zu entreißen. Die 16-Jährige hielt ihre Tasche fest und schrie um Hilfe. Der Täter ließ daraufhin los und flüchtete in die Scheffelstraße in Richtung Bebelstraße. Der Mann soll zirka 30 - 35 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Er trug eine hellgraue und blaue Kapuzenjacke und hatte vermutlich einen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

