Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Der Fahrer eines Mercedes Vito ist am Montag (21.02.2022) in der Ludwigsburger Straße mit einer Stadtbahn der Linie U7 kollidiert. Der 36 Jahre alte Vito-Fahrer und seine vier Insassen fuhren gegen 15.15 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Zuffenhausen. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Friedrichswahl wollte der 36-Jährige trotz Verbots offenbar links abbiegen und wenden. Dabei kollidierte er mit der in gleiche Richtung fahrenden Stadtbahn. Alle Beteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu starken Beeinträchtigungen des Verkehrs. Ein Taxiersatzverkehr wurde eingerichtet.

