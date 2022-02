Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gaststättenkontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben von Samstag (19.02.2022) auf Sonntag (20.02.2022) in Bad Cannstatt in mehreren Gaststätten Kontrollen durchgeführt und entsprechende Verstöße festgestellt. An der Waiblinger Straße lösten sie gegen 22.00 Uhr eine Tanzveranstaltung auf, bei der sich im Lokal mehrere Gäste, überwiegend ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz, aufhielten. In einer verschlossenen Toilette fanden die Beamten zudem eine geringe Menge mutmaßliches Kokain. Dem Betreiber wurde hierauf der weitere Betrieb untersagt. Kurz nach Mitternacht stellten die Beamten in einer Gaststätte an der Hallstraße ebenfalls mehrere Verstöße gegen geltende Bestimmungen fest. Darüber hinaus erlangten sie Hinweise auf illegale Glücksspiele. Nach der Feststellung erheblicher Mängel gegen die Brandschutzverordnung untersagten sie zudem das Rauchen von Zigaretten und Shishas.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell