Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (20.02.2022) in ein Vereinsgebäude eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 17.00 Uhr und 09.00 Uhr über eine Treppe an eine Stahltür im Ersten Obergeschoss und hebelten diese auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen einen Laptop mitsamt Zubehör im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße in Verbindung zu setzen.

