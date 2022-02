Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei 21 und 22 Jahre alte Männer sind am frühen Sonntagmorgen (20.02.2022) gegen 04.00 Uhr in der Kirchstraße von drei Unbekannten angegangen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Der 22-Jährige wurde hierbei von einem der Täter am Hals gepackt, gegen ein Gebäude gedrückt und abgetastet. Als der zweite Geschädigte, der von den beiden anderen Tätern bedrängt wurde, 30 Euro aushändigte, ließen die Täter von ihren Opfern ab und entfernten sich. Die Geschädigten gingen zunächst weiter und verständigten wenig später die Polizei. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: 1. 17-20 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, dickliche Figur, einrasierter Cut an der rechten Augenbraue, schwarz gekleidet mit Hoodie 2. 17-20 Jahre alt, ca. 180 Zentimeter groß, weißer Pullover, schwarz Jacke und Hose sowie schwarze Wollmütze 3. 17-20 Jahre, ca. 170 Zentimeter groß Zeugen, insbesondere ein Pärchen, das in der Kirchstraße an der Personengruppe vorbeigelaufen sein soll, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell