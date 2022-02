Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher Räuber flüchtig - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Am Samstag (19.02.2022) gegen 18.20 Uhr ist ein bislang unbekannter Jugendlicher vom Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäftes in der Stammheimer Straße beobachtet worden, wie er eine Packung Kondome und mehrere Lebensmittel an sich nahm und den Kassenbereich passierte, ohne die Kondome im Wert von 10 EURO zu bezahlen. Als der Täter festgehalten werden sollte, versuchte sich dieser dem Festhaltegriff zu entziehen, schlug die Hände des Detektivs weg und flüchtete. Beschreibung des Täters: 14-17 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, schlank, nach hinten gegelte dunkle Haare, schwarze glänzende Weste, schwarzes Langarmshirt der Marke Adidas und dunkle Jeans. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

