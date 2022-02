Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am Freitag (18.02.2022) in den Stadtteilen Frauenkopf, Birkach und Nord in Wohnungen und Häuser eingebrochen.

In der Rosengartenstraße versuchte ein Täter um 20:15 Uhr das Bürofenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang, versuchte er vergeblich die Scheibe des Fensters einzuschlagen. Danach ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

In der Birkheckenstraße hebelte ein Unbekannter zwischen 16:30 Uhr und 22:15 Uhr ein Erdgeschoßfenster eines Wohngebäudes auf und durchsuchte im Anschluss das gesamte Gebäude. Ob der Täter Beute machte, wird derzeit noch ermittelt

In der Gunterstraße bemerkten Zeugen gegen 20:00 Uhr einen Täter, der an einem Einfamilienhaus ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt hatte. Aus dem Gebäude wurden Bargeld, zwei Laptops, Silbermünzen und ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen gelang dem Täter die Flucht. Zeugen beschrieben den Einbrecher als einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit schlanker Statur und schwarzem Schnauzbart. Er war komplett dunkel bekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack mit silbernem Reißverschluss dabei.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

