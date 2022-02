Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tresor aus Büro gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (17.02.2022) in ein Büro an der Lautenschlagerstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 20.00 Uhr und 08.30 Uhr in das Treppenhaus des Gebäudekomplexes und brachen eine Tür im ersten Obergeschoss auf. Innerhalb des Büros öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür und stahlen einen Tresor samt Inhalt im Gesamtwert von zirka 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell