Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb wird rabiat

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (17.02.2022) einen 49 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Discounter an der Stuttgarter Straße mehrere Flaschen Alkohol gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der 49-Jährige betrat gegen 17.30 Uhr den Discounter und soll drei Flaschen hochprozentigen Alkohol in seine Kleidung gesteckt haben. Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierten wollte, sprachen ihn zwei 24 und 31 Mitarbeiterinnen an und stellten sich ihm in den Weg. Daraufhin versuchte der Tatverdächtige zu flüchten und schob die beiden Frauen mehrfach beiseite. Dabei soll er auch eine Packung Toastbrot geworfen haben, das er offenbar ebenfalls gestohlen hatte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 49-Jährigen daraufhin fest. Der polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (18.02.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

