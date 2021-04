Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu Hause Drogen gezüchtet

Bild-Infos

Download

Kreis Kaiserslautern (ots)

Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem nördlichen Landkreis. Die Drogenfahnder waren im Zusammenhang mit anderen Ermittlungen auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden. Weil der Verdacht bestand, dass er mit Rauschgift handelt, wurde die Wohnung des Mannes in der Verbandsgemeinde Weilerbach mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik am Mittwoch durchsucht. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte ein sogenanntes "Growzelt", also ein Zelt, das zur Aufzucht von Pflanzen benutzt wird. Darin befanden sich mehrere Marihuana-Pflanzen sowie das entsprechende technische Equipment. Die Sachen wurden - zusammen mit weiteren Utensilien für den Drogenkonsum - sichergestellt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell