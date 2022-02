Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Messer bedroht - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (16.02.2022) einen 47 Jahre alten Mann in der Freihofstraße vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine bislang unbekannte Gruppe Jugendlicher bedroht zu haben. Gegen 16.00 Uhr teilten drei Jugendliche, bei denen es sich auch um Kinder handeln könnte, einem 72-jährigen Passanten mit, dass sie von einem Mann mit einem Messer bedroht worden wären. Während der 72-Jährige dem Tatverdächtigen bis zu einem Supermarkt an der Freihofstraße folgte, verließen die Jugendlichen die Örtlichkeit. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 47-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Springmesser und beschlagnahmten dieses. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den 47-Jährigen wieder auf freien Fuß. Zeugen, insbesondere die betroffenen Jugendlichen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

