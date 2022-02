Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei Männer bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Zwei 26 und 33 Jahre alte Männer sind in der Nacht zum Freitag (11.02.2022) bei einem Streit an der Talstraße schwer verletzt worden.

Mehrere Männer gerieten gegen 00.15 Uhr in einer Gaststätte aus unbekannten Gründen in Streit, dem eine körperliche Auseinandersetzung auf der Straße folgte, bei der die beiden Männer schwere Verletzungen davontrugen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten beide in Krankenhäuser. Beim 33-Jährigen bestand zunächst Lebensgefahr. Ermittlungen führten auf die Spur eines 24-Jährigen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung beschlagnahmten die Beamten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Der 24-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dem Tatablauf und weiteren Beteiligten dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell