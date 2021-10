Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall von zwei Motorradfahrern

Nassau B260 (ots)

Eine Gruppe von vier Kradfahrern befährt am 09.10.2021 gegen 15.00 Uhr die B260 aus Richtung Nassau kommend, in Richtung Dausenau. Zwei Mitglieder der Motorradgruppe (17 Jahre alt) verloren in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Krad und kollidierten mit der dortigen Schutzplanke. Einer der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, der andere musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

