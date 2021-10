Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Unfallflucht nach Parkplatzrempler, Zeugenaufruf

Bad Marienberg (ots)

Am Samstag, 09.10.2021, zwischen 10:30 und 11:00 Uhr, wurde ein silberner Personenkraftwagen Mazda Kombi mit Westerwald-Kennzeichen, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Jahnstraße, Bad Marienberg, abgestellt war, beschädigt. Während die Insassen im Laden einkauften, verursachte jemand vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit unbekanntem Fahrzeug einen Streifschaden am hinteren rechten Eck des Mazda. Als die Geschädigten den Schaden bemerkten, waren keine Verantwortlichen oder Zeugen mehr vor Ort. Eventuelle Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht melden sich bitte bei der Polizei Hachenburg, Telefon 02662 95580.

