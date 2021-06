Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 17. Juni 2021, kam es gegen 15:35 Uhr im Einmündungsbereich Ludwig-Kaufmann-Straße / Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst mit einem Pkw die Ludwig-Kaufmann-Straße in Fahrtrichtung Oldenburger Straße. Im Einmündungsbereich musste der Delmenhorst zunächst verkehrsbedingt halten. Beim anschließenden Anfahren, um auf die Oldenburger Straße einzubiegen, übersah er aus bislang unbekannten Gründen eine von links kommende 61-jährigen Fahrradfahrerin aus Delmenhorst. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die Fahrradfahrerin stürzte. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Durch den Verkehrsunfall entstanden leichte Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

