POL-RE: Bottrop: Auf Parkplatz beraubt

Bei einem Raubdelikt sind auf einem Pendlerparkplatz an der Essener Straße am Dienstag zwei Männer aus Moldau bestohlen worden. Die beiden machten gegen 21.45 h Rast, als zwei unbekannte Männer auf sie zukamen und sich als zivile Polizisten ausgaben. Sie waren mit einem Auto auf den Parkplatz gefahren. Im Wagen habe ein weiterer Mann gesessen. Die falschen Polizisten forderten die Ausweise und durchsuchten die Touristen. Sie nahmen ihnen das Bargeld ab und wollten damit in einem Wagen mit vermutlich polnischem Kennzeichen flüchten. Einer der Bestohlenen versuchte noch, die Abfahrt zu verhindern, indem er sich vor das Auto stellte. Er wurde von den Tatverdächtigen zur Seite gezerrt, sodass das Fluchtauto vorbei kam. Der Mann aus Moldau wurde dabei leicht verletzt. Die Männer flüchteten mit dem Auto auf die Autobahn A42 in Richtung Duisburg. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 35 und 40 Jahre alt gewesen sein. Einer war groß und korpulent, ein anderer schlank und etwa 1,75 m groß. Der Fluchtwagen soll ein silberner Opel mit polnischem Kennzeichen gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

