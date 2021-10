Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Radfahrer ergreift die Flucht

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Samstagabend befuhr ein junger Radfahrer mit Rucksack die Parkstraße in Richtung Grenzhausen. Dort touchierte er einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw und beschädigte diesen. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Radfahrer oder dem Unfall können an die Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter 02624-9402-0 gegeben werden.

