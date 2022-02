Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (16.02.2022) in ein Einfamilienhaus am Kalifenweg eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr die Glasscheibe einer Terrassentüre im Erdgeschoss ein und durchwühlten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei in Stuttgart zu wenden.

